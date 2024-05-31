新版 交通事故の法律相談 (法律相談シリーズ)

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商品詳細
「交通事故の法律相談」大嶋芳樹/羽成守/松居英二定価:￥4600＋税A※書き込みありません。#大嶋芳樹#大嶋_芳樹#羽成守#羽成_守#松居英二#松居_英二#本#社会／法律A7054交通事故実務の定本を時代の変化にあわせ内容一新!定評ある旧版のコンセプトを受け継いだ新たな定本がついに登場。■本書の特長◎損害賠償・保険はもちろん、車両管理・行政処分・刑事処分の実務までを解説。◎実務に必要な知識を145の項目でコンパクトに解説。◎各項目ごとに実務上の留意点をポイントとして提示。◎最新の判例・学説・実務を採り入れ、詳細かつわかりやすく解説。
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