新品未開封 PS3 Wipeout Fury Hd アジア版　ワイプアウト

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PS3WipeoutFuryHdアジア版新品未開封未開封ですが左側面にわずかなシュリンク剥がれがございます。写真３枚目です。ゲーム内言語は英語です。最終在庫の1点です。今後もまず新品では入手不可能と思われます。