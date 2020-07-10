【未開封】松本孝弘 ツアートラック 2個セット

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今年も常滑市(AICHI SKY EXPO)にやって来たB'zのツアートラック ... 今年も常滑市(AICHI SKY EXPO)にやって来たB'zのツアートラック ...



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TMGLIVE\"DodgeTheBullet\"TOUR★ツアートラック1個TakMatsumotoTour2016TheVoyage★ツアートラック1個の合計2個セットになります。それぞれ当時LIVEで購入。いつか飾ろうと思って、未開封のまま日の当たらない場所で保管していました。使用していないので、比較的キレイな状態だとは思いますが、経年劣化による台紙の色褪せ台紙の若干のはがれ・台座の角が少しめくれています。(画像10枚参照)素人検品の為、その他見落としがあるかもしれません…。宅急便コンパクトにて発送予定です。その際トラックが入っている袋は新しい袋に替えるかもしれません。長期自宅保管・経年劣化・素人検品等ご理解して頂いた上でのご購入どうぞ宜しくお願い致します。#松本孝弘#TMG#ミニカー#ツアトラ人気グループ...B'z