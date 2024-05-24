【新品】大日月地神示 前巻 後巻 2冊セット 神人

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●大日月地神示【前巻】神人定価¥2000＋税●大日月地神示【後巻】神人定価:￥2500＋税＊お値下げ交渉は御遠慮下さい。⚠️後巻の裏表紙に若干傷があります。画像でご確認ください。白いカバーなので細かな所が気になる方はお控えください。＊＊＊＊＊＊＊＊大日月地（おおひつく）神示」は、日本のシャーマンである神人（かみひと）を通じて、異次元世界より降ろされ続けた、地球人類に対しての救世の神示である。この神示はかつて、艮金神が出口ナオを通して「大本」のお筆先として伝え、さらには岡本天明を遣って「日月神示」を表した霊団からの、現代の霊言である。（発行＝野草社）～前巻【はじめに】より抜粋～なお神示には霊人様方にもお聞き頂けるよう声を出して読みなさいという教えがあります。言霊音霊に変えて何度でも読まれて下さい。何度も何度も同じ内容、同じ言葉が顕れてもきますが、知らず知らずのうちに社会より植え付けられてきたマインドコントロールや洗脳を解く目的も隠されております。また至る所に祝詞同様の浄霊浄化、導霊、徐霊、病治し効果をもっている文面がちりばめられてもおり、読まれる人ばかりではなく、聞く側にも、己の周りに関わっておられる霊存在にとりましても必要な教えとなり神気が与えられどんどん変化いたしても参ります。～後巻P295より抜粋～感謝とは、苦しみ学んだ者が得られる美しき心のありよう。#新書#ベストセラー本#神人#宗教／その他#日月神示#中矢伸一