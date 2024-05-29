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歴史漫画　タイムワープ　全14巻　別巻付き　学習漫画　日本の歴史
商品番号 P57496028931
商品名

歴史漫画　タイムワープ　全14巻　別巻付き　学習漫画　日本の歴史
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 4,730 円
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商品詳細

子どもが読んだ後自宅保管していました。状態良好です。サバイバルシリーズ好きのお子様に歴史漫画タイムワープシリーズ通史編【全14巻セット】+別巻1冊セットチーム・ガリレオ定価:￥15600#チーム・ガリレオ#本#歴史／日本史#中学受験　#サピックス　#早稲アカ　#サバイバル
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