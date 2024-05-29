メンタライジングの理論と臨床: 精神分析・愛着理論・発達精神病理学の統合

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商品詳細
「メンタライジングの理論と臨床精神分析・愛着理論・発達精神病理学の統合」J.G.アレン/P.フォナギー/A.W.ベイトマン定価:￥5000#JGアレン#J_G_アレン#Pフォナギー#P_フォナギー#AWベイトマン#A_W_ベイトマン#本#心理学／心理学未使用で綺麗な状態です。すぐに発送可能です。ご連絡お待ちしています。
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