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ポケモンカード プレイヤーズ マイナン プロモ 未開封品
商品番号 A63200232778
商品名

ポケモンカード プレイヤーズ マイナン プロモ 未開封品
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードプレイヤーズのプロモーションカードのマイナンの未開封品です。カードの状態は概ね綺麗ですが、袋裏面に汚れがございます。詳しくは写真をご覧下さい。状態につきましてはあくまで素人判断ですので、こちらで認識できていない傷やスレなどがある場合がございます。予めご了承の上お求めください。なお値下げは行っておりません。ポケモンカードポケモンカードプレイヤーズプレイヤーズプロモプロモプロモーションカードマイナンシングルキラカード未開封未開封品
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