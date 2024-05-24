ポケモンカード プレイヤーズ マイナン プロモ 未開封品

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ポケモンカードプレイヤーズのプロモーションカードのマイナンの未開封品です。カードの状態は概ね綺麗ですが、袋裏面に汚れがございます。詳しくは写真をご覧下さい。状態につきましてはあくまで素人判断ですので、こちらで認識できていない傷やスレなどがある場合がございます。予めご了承の上お求めください。なお値下げは行っておりません。ポケモンカードポケモンカードプレイヤーズプレイヤーズプロモプロモプロモーションカードマイナンシングルキラカード未開封未開封品