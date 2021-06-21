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◆美人画イラストレーター芸術i家◆中村成二　先生作品◆額縁が付属します
商品番号 Y79478043162
商品名

◆美人画イラストレーター芸術i家◆中村成二　先生作品◆額縁が付属します
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 5,184 円
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商品詳細

◆美人画イラスト芸術の巨匠◆中村成二先生の作品◆額縁に収納致します❤️入手困難な　栄えある　エディションナンバー　　９番目　です　鉛筆で　中村成二先生の　直筆サインが入っています　裏面には　中村成二先生　の　証しである　落款が押印されています❤️作品シートサイズ　Ａ４：２９．７ｃｍＸ２１ｃｍ❤️２０００年代　前期に　入手いたしました　❤️スピーディー配達＆荷物の追跡も出来る匿名発送　ゆうパケット郵便送料は　わたくしが負担いたします送料無料サービス種類...その他
http://narcologia.ru/goods/septet884719.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford610673.html
http://narcologia.ru/goods/providence131994.html
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