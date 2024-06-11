ゲームボーイアドバンスSP IPS液晶

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商品詳細
ゲームボーイアドバンスSPのIPS液晶のタイプになります。数回使って使わなくなりましたので出品します。普通のアドバンスSPよりも画面が明るく見やすい仕様のものになっております。ゲームゲームボーイアドバンスSP本体
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