青磁　花入　花瓶　3代目　諏訪蘇山7

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商品詳細
3代目 諏訪蘇山の花瓶です。高さ22センチ口2.5センチ種類···茶道具
http://narcologia.ru/goods/recuperation936121.html
http://narcologia.ru/goods/slide867187.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic941512.html
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