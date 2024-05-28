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青磁　花入　花瓶　3代目　諏訪蘇山7
商品番号 O45047491621
商品名

青磁　花入　花瓶　3代目　諏訪蘇山7
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3代目　諏訪蘇山の花瓶です。高さ22センチ口2.5センチ種類···茶道具
http://narcologia.ru/goods/recuperation936121.html
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