少年ジェット DVD-BOX5 鉄人騎士篇〈初回限定生産・3枚組〉

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少年ジェット DVD-BOX 5 鉄人騎士篇



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「少年ジェットDVD-BOX5鉄人騎士篇〈初回限定生産・3枚組〉」中島裕史/紺野八郎/大鶴秀栄定価:￥16000製作主任:大鶴秀栄監督:斉藤益廣原作:武内つなよし脚本:紺野八郎撮影:廣川朝次郎撮影助手:佐藤和夫助監督:野呂知也企画:香取雍史美術:竹本史郎編集:宮森みゆり/山口一喜照明:磯貝一録音:山元三弥記録:大橋仁子音楽:小川寛興出演:中島裕史/阿部脩/八木沢敏/河原侃二/原田/高田宗彦/大塚弘/津田駿二/島田裕司/杉森麟/緑川節子/小笠原まりこ/秋山茂/シェーン・D.グランプリ号一度視聴しただけです。#中島裕史#紺野八郎#大鶴秀栄#CD・DVD即購入OKです。