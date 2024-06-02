BTS V テヒョン Tシャツ Mサイズ ラッキーボックス

BTSVテヒョンさんの黒TシャツMサイズです。FCで2021年に購入したラッキーボックスに入っていたTシャツです。名前の確認のため封を少し開けたのみで中身は出していませんが素人保管のため為100%傷などがないとは言えませんので少しでも気になる方はご購入を御遠慮下さい。写真3～6枚目Tシャツを袋のまま2つに折ってプチプチをしてゆうゆうメルカリ便にてお送り致します。写真7枚目ダンボールは1度使用したのを使っています。気になる方はご購入を御遠慮下さい。※土日祝の発送の場合ですが最寄りの郵便局の窓口が開いていないためコンビニ発送になります。即購入OKです。コンビニ支払いは2日以内に宜しくお願いします。お取り置き❌です。何か気になる所などありましたら遠慮なくコメントを頂ければ嬉しいです。宜しくお願いします。人気グループ···BTS



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