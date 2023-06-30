Lightning ミリタリージャケット　2023 改訂版　復刻版

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商品詳細
♪ご覧頂きありがとうございます＾＾•Lightningミリタリージャケット改訂版、復刻版になります。•2023年6月30日発売！武骨な男の衣類の代表格といえば、ミリタリージャケット。2016年に発売した内容をアップデートし、より資料性を高めた。本書では主に1940~80年代にわたる稀代のヴィンテージピースをしっかりと網羅。ミリタリージャケットの歴史と、ヴィンテージレアピースを最高峰の質・量で収録した資料性の高い一冊だ。ファッションや道具においてその出自や歴史、素材などウンチクが好きな人はぜひ手に取って欲しい。民間衣料、のちのファッション界に多大なる影響を与えたミリタリージャケットを紐解きます。判型：A4変（285×210mm）ページ数：240P
http://narcologia.ru/goods/troupe408111.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect211470.html
http://narcologia.ru/goods/stage174797.html
【復刻版】Lightning Archives ミリタリージャケット 改訂版（2023/6/30発売）
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