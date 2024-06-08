任天堂Switch本体ジャンク品

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商品詳細
見て頂きありがとうございます^^Switchのジャンク品になります。付属品は写真のもののみになります。箱、充電器はございません。左側のネジがございませんので、左側のジョイコンが反応しません。ネジ止めしても利用出来るか分かりませんので理解して頂ける方のみよろしくお願いします。充電は出来ますが角度によって出来る出来ないがございます。なのでジャンク品として出品させて頂きます。宜しくお願い致します^^
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