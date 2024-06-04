【美品】任天堂ゲームウォッチ　パノラマ・ポパイ PG-92

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。「【美品】任天堂ゲームウォッチ パノラマ・ポパイPG-92」です。大事にコレクションしていましたが、整理のため出品します。・外箱、英語版の取説は社外品です。・中箱は、当方で３Ｄプリンタにて製作したものです。・動作確認済みです。ボタン反応、音、画面表示とも問題ありません。 分解して内部接点含め清掃済みです。・本体保護用の市販ビニール袋をお付けします。・動作確認用の電池を、当方製作の電池ケースに入れてお付けします。動作品ですが、相当の経年品であることをご了承ください。コンパクト便で発送予定です。任天堂NintendoGAME\u0026WATCHPOPEYEPG-92
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