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NINTENDO 任天堂 スイッチ Switch 本体のみ 動作確認済み
商品番号 W11157850754
商品名

NINTENDO 任天堂 スイッチ Switch 本体のみ 動作確認済み
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 4,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

覧頂きまして有難うございます。●商品名:NINTENDO任天堂スイッチSwitch本体のみ動作確認済●商品状態：中古。本体のみになります問題なく動作します。画面両側の黒い部分に擦り傷がございますが液晶画面部分に傷はございません（写真2~3）画面左側に薄ら液晶焼けがございます（写真9）プレイ中は気にならないと思います。裏面も擦り傷と使用感がございます本体両側に少し塗装剥がれがございます（写真6~7）ゲームはお付け致しません、ゲーム機本体のみになります2018年製ですテスト用のゲームとモニターは付属致しません写真のものが全てになります。バッテリー具合、購入日や使用頻度などの質問はご遠慮ください値下げは不可になります　　　コメントなしで即購入可能です任天堂switchゼルダマリオルイージ大乱闘スマッシュブラザーズスマブラモンスターハンターモンハンあつまれどうぶつの森あつ森どうぶつの森ポケモン星のカービィカービィニンテンドーテレビゲームG4639AT547
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