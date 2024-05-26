通関士教科書 完全攻略ガイド 2023年版　3点セット

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商品詳細
2023年、最新版です。「通関士教科書通関士完全攻略ガイド2023年版」定価3,600円＋税「通関士教科書通関士過去問題集2023年版」定価3,200円＋税「通関士合格の基礎知識」定価1,800円＋税計8,600円＋税ご覧いただきありがとうございます♪即購入OK！確認が取れ次第即発送できるよう心掛けております。購入したものの、手をつけることなく本棚の中に眠らせておりました。書き込みなども無くほぼ未使用品です。傷や折れ防止のため梱包材を使用します。値下げ希望があったので下げてますが１０月８日までとします。早い者勝ちです！※梱包済み※※購入確認が取れ次第２４時間以内に発送します※
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