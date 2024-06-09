DIR EN GREY UROBOROS 完全生産限定盤 特典付き

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DIRENGREYUROBOROS完全生産限定盤帯・特典付きCD2枚・DVD1枚・LPレコード2枚参考販売価格：¥13,200【CD/DVD再生確認済み】購入後、一度だけ再生しました。LPは再生していませんのでご了承ください。非売品サイン、ステッカー、メンバー写真など特典付きです。内容は画像でご確認ください。外箱に擦れや薄い傷あります。中身やディスクなどは比較的綺麗だと思います。帯は畳んで収納していたため、折れや擦れあります。緩衝材＋袋＋ダンボール等、しっかりと梱包してお届けします。★他のフリマアプリでも出品していますので、そちらで先に売れた場合は売り切れとさせて頂きますので、予めご了承ください。