ブルーロック　ふぁぼカ　蜂楽廻

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ブルーロックふぁぼカ蜂楽廻5枚セット目立った傷や汚れはございませんがクリアカードですので細かい初期スレなどある場合がございます。ご理解いただけた方のみご購入宜しくお願い致します。即購入可バラ売り不可ブルーロックブルロ潔世一蜂楽廻國神錬介千切豹馬凪誠志郎御影玲王糸師凛糸師冴オリヴ・愛空原作カードトレカ