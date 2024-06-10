【新品】1000 Chairs / Taschen / タッシェン / 椅子

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商品詳細
「椅子」といえばこの一冊1000Chairs.Revisedandupdatededition多数のデザイン系書籍を編集しているシャーロットとピーターのフィエル夫妻。2人による本書は97年の発売以来、愛され続けるロングセラー。時代やデザイナーを代表する多種多様な椅子1000脚を600ページ以上にわたり収録。#椅子#建築#ブルータス#ミッドセンチュリー#イームズ#サーリネン#エーロサーリネン#ハーマンミラー#イサムノグチ#ジョージネルソン#アレキサンダージラード#imaginewithartTaschenISBN-978383656369720x15cm/664pagesText:English,French,GermanHardcover-洋書です-新品です
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