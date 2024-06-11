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渡辺桂子／赤道直下型の誘惑 新品 特典ポスター 80年代当時物 水着 美品　レア
商品番号 F89984640398
商品名

渡辺桂子／赤道直下型の誘惑 新品 特典ポスター 80年代当時物 水着 美品　レア
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆送料込みです。84年当時物。☆新品・特典ポスター(サイズ／72.8㎝×51.5㎝)当店舗が保管していました、新品の特典ポスターです。当時物です。左サイドの上側に小さなしわがあります。また、左下に小さな角折れがありますが、全体的には、きれいなポスターだと思います。状態は画像でご確認ください。ポスター用の箱に巻き入れ、普通郵便（定形外規格外）で発送いたします。またおもてには影響ありませんが、裏側には、若干の汚れと古さがあります。また、店頭ポスター、楽譜・楽器・レコード針・バンドスコア等、多数出品させていただいております。合わせてご覧いただきましたら幸いです。#渡辺桂子　#赤道直下型の誘惑#ポスター#特典#当時物#80年代#趣味#コレクション#新品#販促#非売品　#予告#予約#音楽#実用#スポーツ
http://narcologia.ru/goods/cryptographic996337.html
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