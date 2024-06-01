新戦略論大系 藤井厳喜 石原莞爾、佐藤鐵太郎 編

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商品詳細
新戦略論大系藤井厳喜石原莞爾、佐藤鐵太郎編カラー図版も多く、文字も大きくて読みやすかったです。大変、よい内容でしたが、移住のため、出品いたします。一度読んだだけなので、特に目立つ汚れや傷はありませんが、素人の管理ですから、神経質な方はご遠慮ください。ペット、喫煙者なしらくらくメルカリ便にて発送いたします。#ダイレクト出版#世界最終戦争#大東亜戦争#太平洋戦争#満州
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石原莞爾／佐藤鐵太郎｜藤井厳喜［新・戦略論大系］
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藤井厳喜［新・戦略論大系］
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