【即日発送】ENHYPEN ペンライト ペンラ

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商品詳細
即購入◎即日発送◎（入金当日の発送）点灯確認済み。乾電池は付属しないため、購入者様ご自分でご準備ください。LIVEで一度使用したきりですが、写真2,3枚目の僅かな傷が2点あります。傷は気にならない程度で、写るように部屋の明かりを調整してなんとか写真に収めました。付属品は1枚目写真にあるもので全てです。ソヌトレカだけ不足しています。東京ドーム公演に間に合うように、入金後すぐの発送をさせていただきます。こまめに通知を確認しますが、ご心配の場合は購入後にメッセージください。
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http://narcologia.ru/goods/Stanford2273.html
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