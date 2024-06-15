能登外浦の釣り 新装版

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能登外浦の釣り新装版自宅長期保管品になります。カバーに折れた跡のようなものがあります。全体的に若干のスレ傷がありますがその他目立った傷や汚れなどはありません。中古本とご了承いただきご購入をお願いいたします。⚫︎内容葭ケ浦(よしがうら)・金剛崎(珠洲市)から大島漁港(志賀町)まで人気の釣り場106カ所を鮮明な航空写真で紹介した。磯場や港の様子が一目で分かる各航空写真には、白い矢印で狙える魚種を示した。地元のベテランが勧める初級者向けの魚種は赤字で表記し、釣り期、海の条件、釣り方も併記した。