TWICE JIHYO ZONE アルバム3種セット④

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商品詳細
TWICEジヒョJIHYOZONEアルバム3種セット内容物は画像の通りです。CDは未再生です。(写っていませんが、入っています。)バラ売り❌初期傷や傷などありますので、ご理解ください。届いた時からアルバムに破れがありました。特典の鏡もおつけします。(1枚目画像左下にあります)TWICEtwiceナヨンジョンヨンモモサナジヒョミナダヒョンチェヨンツウィ
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