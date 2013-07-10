BUMP OF CHICKEN I〈1999-2004〉〈2005-2010〉

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ついにデビュー13年目にして初のベストアルバムを発売。〈1999-2004〉と〈2005-2010〉バンドの歩んだ軌跡を辿ることのできる2タイトル!■「BUMPOFCHICKENI〈1999-2004〉」の収録曲は、長きに渡り愛され続ける、BUMPOFCHICKENを象徴する名曲「ガラスのブルース」、メジャーデビューシングル「ダイヤモンド」、売上げ80万枚を超え、バンド最大のヒットシングル「天体観測」。また、初の映画主題歌(「ワンピースザ・ムービーデッドエンドの冒険」)に起用された「sailingday」等、シングル曲を中心とし、インディーズ時代のアルバム「FLAMEVEIN」、「THELIVINGDEAD」、メジャー1stアルバムにして100万枚を売上げ、その地位を不動のものとした「jupiter」からセレクトした全14曲。■「BUMPOFCHICKENII〈2005-2010〉」の収録曲は、ナムコの人気RPG「TALESOFTHEABYSS」の主題歌として、新しくゲームファン層を開拓した「カルマ」。その「supernova/カルマ」の両A面シングルは、「天体観測」に次ぐヒットシングルでもある。(65万枚)また、初のCMタイアップ(LOTTE「airs[エアーズ]CMソング」)に抜擢された「涙のふるさと」。山崎貴監督とのコラボレーションは、このCMがきっかけとなり、「涙のふるさと」MVの制作、そして映画「ALWAYS続・三丁目の夕日」主題歌の「花の名」を経て、映画「ALWAYS三丁目の夕日'64」主題歌「グッドラック」、そして「BUMPOFCHICKENGOLDGLIDERTOUR2012」オープニング映像の制作と現在に至る。なお、「花の名」は「メーデー」とともに、2007年10月に同時発売されて、オリコン初登場第1位・第2位を独占した。そして、同一アーティストによる2週連続でのオリコン第1位を獲得した、「HAPPY」「魔法の料理~君から君へ~」。