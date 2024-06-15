NCT 127 Superstar 北米ツアー トレカ ジェヒョン

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NCT127Superstar北米ツアートレカジェヒョン※プラスチックのカードです。プラスチックの材質による初期傷が、表裏全面に線の傷や汚れが複数あります。必ずプラスチックカードの性質をご理解頂き、神経質な方、美品をお求めの方はご遠慮ください。海外製品であること、時間が経っていることをご理解・ご了承の上ご購入お願いします。即購入可折れないように補強し、ゆうゆうメルカリ便にて発送致します。個人宅保管ですので、気になる方はご遠慮ください。海外製品ですので、完璧を求める方はご遠慮ください。状態設定について:やや傷や汚れありに設定しています。プラスチックカードはもともと材質の性質上、傷があるのは仕方がありません。全面に傷や汚れがありますが、カードの性質を踏まえてこの状態設定をしています。何卒ご理解・ご了承ください。