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BiSH FROM DUSK TiLL DAWN 豪華盤　特典は全て付属
商品番号 E44601188553
商品名

BiSH FROM DUSK TiLL DAWN 豪華盤　特典は全て付属
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 20,847 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★BiSHpresentsFROMDUSKTiLLDAWN豪華盤(初回生産FC限定盤)FCのみの限定販売品でした。CD、Blu-rayは全て開封済みで1度だけ視聴しました。中箱も綺麗なままです。特典も全てお譲りします。・全員ショットワイドチェキ・全員の直筆サイン入りポスター・各メンバーデザインのバックステージパス風ステッカーはリンリンです。※パスステッカーのナンバーはリンリンの誕生日になっています。★購入時に届いたダンボールでそのまま発送いたします。●Blu-ray3枚、CD7枚●メンバーによる裏話満載のオーディオコメンタリー収録●150P豪華写真集付属●BBB(BiSHBiGBOX)仕様※BiSHバンドの古い機材ケースをイメージした仕様です。●エリザベス宮地監督によるドキュメント映像「DocumentofBiSHpresentsFROMDUSKTiLLDAWN」
http://narcologia.ru/goods/stage789997.html
http://narcologia.ru/goods/conception914157.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation909221.html
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NEWS | BiSH オフィシャルサイト
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