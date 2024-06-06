良品　旧裏　ポケモンカード　ブラッキー　ブイズ

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★セット割大歓迎【状態】6枚目のスレ以外は目立った傷はありません。裏面も多少スレがありますが、良好だと思います。※状態は認識相違ないよう画像をお確かめください。※素人検品のため、一律プレイ用としてご確認お願いします。※画像追加できます。【備考】#出っ歯のポケカ【検索用】eカードポケモンカードeポケモンカードvsPokemonポケモンポケットモンスターバトルシールカード初期レトロポケモンカードポケカピカチュウヒトカゲリザードリザードンフシギダネフシギソウフシギバナゼニガメカメールカメックスミュウツーミュウ初版旧裏旧裏面マークなしPokémonカードゲームコレクション希少pokemoncharmanderpikachuBulbasaurSquirtlenoraritysymbolpokemon