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【 MEMORIES of 2019 】 BluRay 日本語字幕付き
商品番号 K58632829410
商品名

【 MEMORIES of 2019 】 BluRay 日本語字幕付き
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 5,900 円
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商品詳細

BTS防弾少年団OFFICIALMERCH公式MEMORIESOF2020メモリーズBluRayになります。UNIVERSALMUSICSTORE\u0026BTSJAPANOFFICIALSHOP限定販売商品・未再生・JPFCで購入【商品概要】1.パッケージ仕様:アウトボックス2.7枚ディスク3.フォトセット7枚1セット4.フォトカードフレーム台紙1枚5.フォトカード1枚（ランダム）字幕：日本語、韓国語リージョンコード：ALLFREE（A,B,C）付属品すべて揃っています。ランダムフォトカードトレカ▶︎キムテヒョンテヒョン製品の特性上、全体的にスレがあります。また、購入し開封したのみで、再生せず暗所に保管していたため傷等はありませんが完璧なものをお求めの方はご購入お控えください。
http://narcologia.ru/goods/cotton182861.html
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