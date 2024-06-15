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NINTENDO Switch Lite スイッチライト 本体 元箱 ケース付き
商品番号 R23832393356
商品名

NINTENDO Switch Lite スイッチライト 本体 元箱 ケース付き
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 4,945 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEイエローcolor:YELLOWゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo右スティックの挙動が気持ち不安定にも感じましたが、補正を行ったところ修正されました。左スティックは1度新しいものに交換しております。　その他動作に問題はありませんでした元箱、ケース付き充電器は付属しません本体液晶に保護フィルムが貼ってあります多少の使用感がありますあくまでも中古品ですので神経質な方のご購入はご遠慮ください
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