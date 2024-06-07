3DS コバルトブルー 本体のみ　完動品　簡易クリーニング済み　USBケーブル付

「ニンテンドー3DSコバルトブルー」任天堂定価:￥14286#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS（出品内容物）・3DS本体のみ（SDカード・タッチペン・充電器ごさいません。）⭐︎（動作の状態）・各ボタン、カメラなど動作全般において問題はございません。⭐︎（外装及び液晶の状態） 「外装」・表裏両面に傷や細かな擦り傷等があります。・スライドパットのカバーが取れていますが操作に 問題はありません。・写真5枚目のような傷がございます。 「液晶」・表裏両面に傷や細かな擦り傷等があります。⭐︎（出品前及び発送前対応）・埃や汚れを取り除き、丁寧にクリーニング、掃除を行います。・発送前に最後の動作確認を行います。⭐︎（オプション）・出品中のソフト同時購入で-70円ご購入前にコメントにてご連絡お願い致します。⭐︎（注意事項）・中古品につき、神経質な方や完璧を求める方はご購入をお控えください。・質問などはお気軽にコメントお願い致します。・お値下げは不可となります。



ニンテンドー3DS コバルトブルー【メーカー生産終了】



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