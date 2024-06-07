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ポケットモンスター　青　コロコロ版　ゲームボーイ
商品番号 S74150343256
商品名

ポケットモンスター　青　コロコロ版　ゲームボーイ
ブランド名 ゲームボーイ
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゲームボーイ　ソフトポケットモンスター　青コロコロ限定版実機にて動作確認済みです。ソフトラベル左上に少し傷みあり。説明書にも傷みがあります。箱とマップは美品の部類だと思います。中古品ですので写真により状態を確認いただき、気に入った方のみご購入ください。神経質な方の購入はご遠慮ください。
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