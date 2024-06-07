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Wii U 本体　スーパーマリオメーカー セット
商品番号 A15851912344
商品名

Wii U 本体　スーパーマリオメーカー セット
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,800 円
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商品詳細

WiiUスーパーマリオメーカーセットwiiUセット内容:wiiU本体(32GB)WiiUゲームパッド本体ACアダプターゲームパッドACアダプタータッチペンゲームパッド充電スタンドゲームパッドプレイスタンド本体縦置きスタンドスーパーマリオメーカーブックレット※テレビと繋ぐHDMIケーブル、取扱説明書、保証書がございません。HDMIケーブルはニンテンドースイッチ等、他の任天堂の機器と同じケーブルで対応可能です。※ゲームパッドに擦れ等の経年劣化があります。※ゲームパッドのACアダプタの一部、導線が剥き出しになっている箇所があります。電源入れて動作確認済みです。データ等は初期化しております。プチプチ外装での発送になります。新品で購入し、数年使用した後、自宅保管していたものです。中古品であることにご理解頂き、ご購入をお願いいたします。
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