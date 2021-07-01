素顔4 SixTONES

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商品詳細
公式にて購入した正規品です。履歴が残っておらず購入証明は致しかねますが、正規品とわかる写真を載せてあります。目立った傷、汚れ等はございませんが数回視聴したため気になる方はご遠慮ください。気になる点や、写真の追加等ご希望がありましたらお気軽にコメントください。また、1stのアルバム、ImitationRain等シングルも出品予定ですのでご希望のものがありましたらまとめてお譲りいたしますのでお気軽にコメントください多少のお値下げ⭕️
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