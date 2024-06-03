伊万里焼赤絵花鳳凰図蓋鉢　色絵　古伊万里　骨董品にも

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種類···皿・鉢置く場所がなくなってきたため、コレクションを一部放出します。伊万里の鳳凰、花、草 等が可愛いです染錦や錦手、金襴手や染付の器蚤の市や骨董市、アラビアやイッタラ、ウェッジウッドアンティークやヴィンテージな器がお好きな方にも..古いものですので色スレや傷、釜傷やフリモノ、カケや貫入、ニュウなど見られます金継ぎの練習などにも..こうした古物や骨董などに慣れてらっしゃる方のみご購入下さい◯サイズ口直径 22cm高さ 9.5cm本体のみA1000伊藤聡信さんの器やよしざわ窯、民芸品や白山陶器、蚤の市がお好きな方にもオススメです出品した商品については・・・即購入OK！値下げ交渉柔軟に対応します！専用や取置きはしません！交渉中でも先に購入した人を優先します！発送前に手の届く範囲をなるべくきれいに掃除をします！1～3日以内の発送を心がけています！よろしくお願いします