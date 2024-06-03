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中国古玩　明時代　宣徳　香入れ
商品番号 V98067424095
商品名

中国古玩　明時代　宣徳　香入れ
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 2,280 円
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商品詳細

中国　古玩香入れ精密細工唐草文銅製大明宣徳蓋　獅子頭摘み三足蓋は可愛いらしい獅子が付いています宜しくお願いいたします
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