Laney IRT120H ギターアンプヘッド

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商品詳細
■IRONHEARTシリーズ■出力:120W■サイズ(HxWxD):27.1x67.8x28.8cm■重量:20.0kgサウンドハウスで新品で購入。一回だけスタジオで使用したのみで、それ以外は自宅で購入した時の状態で箱に入れて眠っていました。音も問題なく、外見もキレイです。買った時の付属品つきます。・専用フットスイッチFS4-IRT・フットスイッチのケーブル・電源ケーブル重量···10kg〜25kg未満
http://narcologia.ru/goods/marshal237280.html
http://narcologia.ru/goods/freshman243356.html
http://narcologia.ru/goods/message785827.html
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IRT120H ギターアンプヘッド
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