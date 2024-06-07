m\u0026m's ディスペンサー レア

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m\u0026m'sのディスペンサーです新品で購入してからガラスケースに飾っておりました箱は処分したのでありません古いものですが、比較的に綺麗な印象です購入当初からの小さな傷はありますが、目立たない程度だと思います写真3枚目にもありますが、靴に少し黄ばみがあります日焼けではなく、おそらく接着剤の劣化だと思われます大切にしてくださる方へお譲り致しますよろしくお願いしますエムアンドエムズヴィンテージフィギュアレトロアメリカアメトイ世田谷ベース五反田ガレージ四駆ランクルハマーJEEPSupremeNIKENEWERAG-SHOCK