BiSH IDOL Tシャツ 日比谷公演 特典 金色 ゴールド サイズXL

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グッズ整理の為、出品致します。BiSHLessthanSEXTOURFINAL’帝王切開’公演のお土産として配布された限定Tシャツです。1度着用しました、目立った傷や汚れはありません。セントチヒロ・チッチアイナ・ジ・エンドモモコグミカンパニーハシヤスメ・アツコリンリンアユニ・D