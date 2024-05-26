e2499 茶箱 色紙箱 黄檗山 安部禅梁 抹茶碗 高橋道八 坂田泥華 茶道具

e2499茶箱色紙箱雪月花黄檗山56代安部禅梁書付抹茶碗桃山高橋道八備前焼建水分銅印棗蓋置坂田泥華茶道具-------------------------------------------------------【セット内容】 色紙箱…25.6cm×18.2cm、高さ25.7cm、 持ち手を含む高さ29cm 少々のシミがありますが、 目立つ傷なく概ね良い状態です。抹茶碗…口径12cm、胴径12.5cm、高さ7cm～7.5cm 高橋道八作、桃山銘 良い状態です。建水…口径(外)11.5cm～12cm、高さ8cm 備前焼分銅印 良い状態です。棗…巾7cm、高さ5.5cm 花押あり。木箱入り。 良い状態です。蓋置…巾6cm、高さ4.5cm 坂田泥華作 良い状態です。窯傷はご了承ください。茶杓…長さ17.5cm 共箱 仕覆に破れがあります。茶筅 良い状態です。 -------------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。中古品・古美術品としての出品でございます。画像をご確認の上、ご理解の上お求めくださいますようお願いいたします。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。