アンティークガラス　切子デキャンタ　明治末期から昭和初期

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大正から昭和初期の時代の切子のデキャンタです。ワインを入れたら非常に素敵です。見た目の状態は非常に良いですが、ひとつだけ問題があるあります。栓がぬけなくなっています。その為現状では飾りとお考え下さい。栓が抜けて実用できたら遥かに高いお値段になるのでこの状態で出品致しました、100年以上すぎたお品ですが、状態は大変良いです。都内のガラス系でな有名な骨董屋さんにて購入近年の江戸切子のガラスよりはるかに素晴らしいです。江戸切子 薩摩切子 大正切子 昭和レトロ 大正浪漫 昭和デコ アールデコ種類···酒器