数あるお品物の中からご覧頂きましてありがとうございます。♢塗師岡本陽斎小吸物椀小椀黒塗木製漆器5客共箱艶の美しい黒塗に長寿の鶴亀が描かれた縁起の良いお品物です。迎春だけでなく、その他のお祝事にもピッタリです。割れ等目立った大きな傷みなし。寸法直径約6.2cm×高さ約9.3cm共箱に収めて発送致します。どうぞ宜しくお願い申し上げます。#その他Peace出品の椀一覧



P』♢塗師 陽斎♢小吸物椀 小椀 黒塗 木製漆器 5客 共箱⑥1 想像を超え ...



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375 塗師 陽斎 小吸物椀 5客 | www.csi.matera.it



吸物椀 鉄線 黒 木製 漆塗り 漆器の井助



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