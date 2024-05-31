ヤマハ フルート YFL211 シルバー Eメカ 専用ハードケース付き

メーカー：YAMAHA型番(商品名)：YFL-211ご覧いただきありがとうございます!◆商品の状態◆本体使用感は多少ございますが凹みなどなく、キーの動作も問題ありません。ハードケースは薄くネーム跡があります。（画僧１０枚目）専門的な知識がないため調整などはこちらでは行っておりませんのでよろしくお願いします。拭ける範囲はシルバーポリッシュにてクリーニング済みです。※Used品の為、細かい傷などはごさいます点、ご理解頂いた上でご検討をお願い致しますm(__)m◆付属品◆本体 ハードケース ◆梱包エアーパッキン、ダンボールにて梱包し、敏速にお送りさせて頂きますm(__)m【その他、注意事項】ホームクリーニングを実施していますが個人出品で見落としや取りきれない汚れが残っていることもあります。受取後に万一、配送による破損などが疑われる場合は必ず【評価前】に取引メッセージにて連絡をお願い致します。真摯に対応させて頂きます。気持ちの良い取引を心がけています。ご協力頂けると幸いです。宜しくお願い致します^^初心者 学生 入門用



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