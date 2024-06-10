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- 【希少品】稲葉 篤紀 2000本安打達成記念フィギュア
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商品詳細
2000CAREERHITS北海道日本ハムファイターズ通算2000本安打達成稲葉篤紀COMMEMORATIVEACTIONFIGUREフィギュア箱付未使用ですが、長い間自宅保管していた為ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。#日本ハムファイターズ#日本ハム#ファイターズ#日ハム#稲葉篤紀#2000本安打ジャンル（スポーツ選手）···野球性別···男フィギュア種類···コレクションフィギュア
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