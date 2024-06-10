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【希少品】稲葉 篤紀 2000本安打達成記念フィギュア
商品番号 V98462927022
商品名

【希少品】稲葉 篤紀 2000本安打達成記念フィギュア
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2000CAREERHITS北海道日本ハムファイターズ通算2000本安打達成稲葉篤紀COMMEMORATIVEACTIONFIGUREフィギュア箱付未使用ですが、長い間自宅保管していた為ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。#日本ハムファイターズ#日本ハム#ファイターズ#日ハム#稲葉篤紀#2000本安打ジャンル（スポーツ選手）···野球性別···男フィギュア種類···コレクションフィギュア
http://narcologia.ru/goods/stepchild389752.html
http://narcologia.ru/goods/septet969619.html
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