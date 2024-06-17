トイ・ストーリー リトルタイクス 消防車＆トラック

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商品詳細
トイ・ストーリーでもお馴染みのLittleTikes社の消防車とトラックになります。自宅で保管していたため、色やけ、汚れ、変色、傷、等のダメージがあります。ご理解頂ける方のみ、ご購入お願い致します。他にも出品しています。複数購入でしたら、値段を検討させて頂きたいと思います。
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