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- 萩焼 作家物 日本工芸会正会員 大野誠二 木箱入り 新品 未使用
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商品詳細
木箱入りの萩焼でオークションサイトで出品されているものよりも一回り大きいサイズで 横幅約20センチ、高さ約6センチです。 撮影の為に箱から取り出しましたが、新品、未使用の品です。wikiから萩焼（はぎやき）とは、を引用。 山口県萩市一帯で焼かれる陶器。一部長門市・山口市にも窯元がある。長門市で焼かれる萩焼は、特に深川萩（ふかわはぎ）と呼ばれる。 カラー···ピンク種類···その他 #古美術 #アンティーク #骨董品 #貴重 #価値#萩焼 #作家物#骨董#ヴィンテージ#レトロ#古道具#古物#古美術#蔵出し#古民家
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