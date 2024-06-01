而妙斎筆 橋本陶正山 薩摩焼 『華一』 茶碗 共箱 茶道具 ...

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商品詳細
橋本陶正山作、薩摩焼の茶碗になります。而妙斎で『華一』と書かれた、花の絵付けが綺麗な作品です。横幅 約10.5cm 高さ 約8cm#橋本陶正山#薩摩焼#而妙斎#茶道具#その他の茶碗商品はこちら
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