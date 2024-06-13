

Ｅ９６２ 掛軸 大徳寺 高橋悦道 『福寿海無量』 共箱 『真作』 肉筆 一行書



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前大徳寺三玄院 澤梁堂和尚筆 一行『明歴々露堂々』軸B267

総丈 約 171cm×31cm本紙 約 101cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。