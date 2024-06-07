値下★ 葛飾北斎『神奈川沖浪裏』高精彩工芸画　富士山　富嶽三十六景　複製画



■ 葛飾北斎『凱風快晴（F6号）』高精彩工芸画(手彩補色) 複製画 新品 額付 浮世絵 富士山 富嶽三十六景 風景画【SAK-G4-BU050-F6】 | artwide powered by BASE



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冨嶽三十六景 凱風快晴 | 葛飾北斎 | 作品詳細 | 東京富士美術館



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【商品説明】作家名：葛飾北斎作品名：神奈川沖浪裏（F6号）技法：高精彩工芸画(手彩補色)額サイズ：52×42cm絵サイズ：40×31cm【補足説明】新品 新絹本 額付き 木製額（前面アクリルカバー）【商品解説】■浮世絵 富嶽三十六景江戸時代後期の浮世絵師・葛飾北斎の名所浮世絵揃物の一つで、北斎の代表作。本作は、富士見のできる各地を織り交ぜながら富士山の在る景観を描いたものです。それぞれの個性的な富士山の姿は、いつまでも見飽きることがありません。■葛飾北斎（かつしか・ほくさい）1760 蔦飾北斎生る。1778 19歳、勝川春章に師事、春朗と号す。黄表紙のさし絵や役者絵をかく。1780 歌川豊春、司馬江漢の影響をうけて、洋風技法を学び、遠近法、陰影法の研究を続ける（～1800）。1801 洋風技法による『くだんうしがふち』『たかはしのふじ』などの 「ひらがながき」の洋風版画をかいた。 横文字でかいたようにみえるサインがある。1814 『北斎漫画」をだしはじめる。嘉永2年(1849)まで続き、13編で一応完結。1823 『富嶽三十六景』をかきはじめる。1834 『富嶽百景』をかきはじめる。1849 北斎没、享年90歳、作品は3万枚をこえ、『富嶽百景』は完結せず。■高精細巧芸画世界の有名美術館がレプリカを制作するため採用している最先端ジグレ版画技法で特製新絹本画布に表現し、最終仕上げは手彩による補色が加えられ、リアル感を醸し出しています。空気中の光やオゾンなどに分解されにくい対候性を備えており、時間がたっても色調が変化しにくく、美しさが変わりません。形式...額縁入り主題...風景・海景